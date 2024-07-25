У Калузькій області РФ розбився військовий вертоліт Мі-28: екіпаж загинув

Російський військовий вертоліт Мі-28. Фото: Міноборони РФ

Вертоліт Мі-28 розбився у Калузької області Росії у четвер, 25 липня. Про це повідомляє російський телеграм-канал Shot.

Зазначається, що вертоліт розбився у Жиздринському районі Калузької області. На місці інциденту працюють екстрені служби.

Гелікоптери такого типу російська армія активно використовує для війни проти України.

Провладне російське інформагентство ТАСС назвало причиною падіння гелікоптера «технічну несправність». Він упав у безлюдному місці. За інформацією ТАРС, отриманої від Міноборони Росії, екіпаж загинув.

Нагадаємо, українським військовослужбовцям вдалося збити черговий російський Су-25 на Донеччині у вівторок, 23 липня. Спецоперацію провели воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.