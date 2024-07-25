Війська Росії вночі з артилерії обстріляли Костянтинівку: пошкоджено будинки та газопровід

25 липня о 1:10 російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки, будівля приватної лазні, господарська споруда та газопровід. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 24 липня війська Росії вдарили по місту Часів Яр, селищу Гродівка та селу Миколаївка на Донеччині, внаслідок атаки троє людей дістали поранення.