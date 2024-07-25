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Войска России ночью из артиллерии обстреляли Константиновку: повреждены дома и газопровод

25 июля 2024, 10:30

Войска России ночью из артиллерии обстреляли Константиновку: повреждены дома и газопровод

25 июля в 01:10 российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

В результате обстрела повреждены два частных дома, здание частной бани, хозяйственное сооружение и газопровод. Пострадавших нет.

Напомним, что 24 июля войска России ударили по городу Часов Яр, поселку Гродовка и селу Николаевка на Донетчине, в результате чего три человека получили ранения.

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