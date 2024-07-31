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У Костянтинівці з 1 серпня відключать воду: причина

31 липня 2024, 16:13

У Костянтинівці з 1 серпня відключать воду: причина

У Костянтинівці Донецької області з завтрашнього дня, 1 серпня, не буде водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

«У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на Білокузьминівському водоводі 1.08.2024 з 9:00 буде зупинено подачу води до закінчення ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали ощадливо ставитися до водного ресурсу.

Раніше ми писали, що на Донеччині станом на ранок 31 липня без електрики залишаються 158 населених пунктів.

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