В Константиновке с 1 августа отключат воду: причина

В Константиновке Донецкой области с завтрашнего дня, 1 августа, не будет водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.
«В связи с аварийно-ремонтными работами на Белокузьминовском водоводе 01.08.2024 с 09:00 будет остановлена подача воды до окончания ремонтных работ», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали экономно относиться к водному ресурсу.
Ранее мы писали, что в Донецкой области по состоянию на утро 31 июля без электричества остаются 158 населенных пунктов.
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