В Константиновке с 1 августа отключат воду: причина

В Константиновке Донецкой области с завтрашнего дня, 1 августа, не будет водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В связи с аварийно-ремонтными работами на Белокузьминовском водоводе 01.08.2024 с 09:00 будет остановлена подача воды до окончания ремонтных работ», — говорится в сообщении.



В ведомстве призвали экономно относиться к водному ресурсу.



Ранее мы писали, что в Донецкой области по состоянию на утро 31 июля без электричества остаются 158 населенных пунктов.