Сирський: Загарбники хочуть прорвати оборону на напрямку Желанне-Новогродівка-Покровськ

Росіяни кидають у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи. Фото: Олександр Сирський

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України на Покровському напрямку. Ідуть запеклі бої на східному фронті. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.



«Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої досвідчені штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямі Желанне-Новогродівка-Покровськ», — зазначив він.



Крім того, тривають запеклі бої на Куп'янському напрямі, також складна ситуація фіксується на Сіверському напрямку.



За словами Сирського, жорсткі бої йдуть у районі каналу на підступах до Часового Яру без зміни позицій сторін. Також росіяни штурмують позиції Сил оборони у районах Нью-Йорка, Південного, Залізного.



«По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх», — пояснив він.



Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не сталося.



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