У Краматорську загорілася дев'ятиповерхівка: є загиблий

2 серпня о 04:32 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дев'ятиповерховому житловому будинку у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що загорілися меблі в одній із кімнат квартири. Під час розвідки та гасіння пожежі бійці ДСНС виявили загиблого чоловіка на підлозі у коридорі.

Рятувальники повністю загасили пожежу о 05:21. Причину пожежі встановлюють спеціалісти.

Нагадаємо, що лісові пожежі наблизилися до окупованого міста Сєвєродонецьк на Луганщині.