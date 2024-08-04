У Повітряних силах розповіли про кількість збитих безпілотників минулої ночі

У ніч проти 4 серпня війська РФ вкотре атакували територію України ракетами та БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він зазначив, що противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Курської області по Полтавській області, та п'ятьма ударними БПЛА Shahed (район пусків — Приморсько-Ахтарськ, РФ).

«Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил збито п'ять БПЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях», — заявив Олещук.

Нагадаємо, Сили оборони України підтвердили, що завдали удару по Росії в ніч проти 3 серпня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що вдарили по летовищу Морозовськ у Ростовській області РФ.