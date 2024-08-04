В Воздушных силах рассказали о количество сбитых беспилотников прошлой ночью

В ночь на 4 августа войска РФ в очередной раз атаковали территорию Украины ракетами и БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Он отметил, что противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области по Полтавской области, и пятью ударными БПЛА Shahed (район пусков — Приморско-Ахтарск, РФ).

«Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбито пять БПЛА Shahed-131/136 в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях», — заявил Олещук.

Напомним, Силы обороны Украины подтвердили, что нанесли удар по России в ночь на 3 августа. В Генштабе ВСУ сообщили, что ударили по аэродрому Морозовск в Ростовской области РФ.