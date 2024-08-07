Армія РФ просунулась біля Микільського на Донеччині — DeepState

Зафіксовано просування російських військових біля населеного пункту Микільське на Донеччині. Карта DeepState

Російська армія продовжує просуватися на східній ділянці фронту. Зокрема, противник тисне на Сили оборони на Донеччині. Про це повідомляє військово-аналітичний ресурс DeepState.

Зазначається, що агресор просунувся біля населеного пункту Микільське, у Нью-Йорку та Желанному. Уточнено лінію зіткнення в Глибокому.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки, а також про просування армії РФ у населених пунктах Північне, Залізне, Желанне, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Желанного.