Армія РФ просунулась біля Микільського на Донеччині — DeepState

Російська армія продовжує просуватися на східній ділянці фронту. Зокрема, противник тисне на Сили оборони на Донеччині. Про це повідомляє військово-аналітичний ресурс DeepState.
Зазначається, що агресор просунувся біля населеного пункту Микільське, у Нью-Йорку та Желанному. Уточнено лінію зіткнення в Глибокому.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки, а також про просування армії РФ у населених пунктах Північне, Залізне, Желанне, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Желанного.
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