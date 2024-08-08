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«ДНР» понад 4 роки не може відремонтувати аварійний міст у центрі Донецька

08 серпня 2024, 22:43

«ДНР» понад 4 роки не може відремонтувати аварійний міст у центрі Донецька

Ремонт мосту через річку Кальміус в окупованому Донецьку наразі обговорюють на «федеральному» рівні. Угруповання «ДНР» звернулося до міністерства транспорту РФ, щоб йому допомогли відремонтувати міст по проспекту Ільчіа, який знаходиться в аварійному стані.

«ДНР» не має грошей на ремонт, а питання ремонту стало невідкладним.

 «Не залишили без уваги складні питання, які вимагають федеральної підтримки. Один із таких — терміновий ремонт автомобільного мосту через річку Кальміус у Донецьку. Намітили план спільних дій щодо вирішення цієї ситуації», — заявив так званий «міністр транспорту ДНР» Володимир Тужилін за підсумками обговорення у Москві з російськими чиновниками.

Чи виділить країна-окупант гроші на ремонт мосту, не повідомляється.

 Раніше, ще у 2020 році, в «ДНР» заявили, що міст вдалося врятувати від обвалення, але на його подальший ремонт потрібні великі кошти.

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