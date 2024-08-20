У Краматорську готуються запустити вуличне освітлення

У Краматорську знову освітлюватимуть вулиці у вечірній час. Фото: КП «Міськсвітло»

У Краматорську Донецької області тривають роботи із запуску вуличного освітлення у вечірній час. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація з посиланням на комунальне підприємство «Міськсвітло».

Наголошується, що фахівці підприємства подають живлення на пункти включення освітлення, щоби перевірити їх.

«КП "Міськсвітло" не припиняє свою роботу з профілактичного обслуговування мереж зовнішнього освітлення в Краматорську. На постійній основі виконують ремонтні роботи після дорожньо-транспортних та інших пригод, ремонтуються пошкоджені лінії та проводиться обрізка гілок дерев, які можуть пошкодити дроти», — йдеться у повідомленні.

Також у зоні відповідальності «Міськсвітла» — робота світлофорів у Краматорську.