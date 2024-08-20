В Краматорске готовятся запустить уличное освещение

В Краматорске снова станут освещать улицы в вечернее время суток. Фото: КП «Горсвет»

В Краматорске Донецкой области идут работы по запуску уличного освещения в вечернее время суток. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация со ссылкой на коммунальное предприятие «Горсвет».

Отмечается, что специалисты предприятия подают питание на пункты включения освещения, чтобы проверить их.

«КП "Горсвет" не прекращает свою работу по профилактическому обслуживанию сетей наружного освещения в Краматорске. На постоянной основе выполняют ремонтные работы после дорожно-транспортных и других происшествий, ремонтируются поврежденные линии и производится обрезка ветвей деревьев, которые могут повредить провода», — говорится в сообщении.

Также в зоне ответственности «Горсвета» — работа светофоров в Краматорске.