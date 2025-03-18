Пілоти дронів знищили танки та зірвали штурм російської армії під Покровськом

Удар по російському танку Т-72 на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем ЗСУ зірвали російський штурм, знищивши два танки Т-72 на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі СБС.



Під час аеророзвідки в зоні відповідальності підрозділу виявили два танки, які намагалися рухатися у бік позицій ЗСУ.



Для їхнього знищення батальйон негайно підняв у повітря FPV-дрони. Після точного ураження в одному з Т-72 здетонував боєкомплект. Іншу машину українські пілоти зупинили точними ударами по моторно-трансмісійному відділенню. Виникла пожежа, танк повністю згорів.

Нагадаємо, що українська армія відбила атаку російських військ з бронетехнікою на Новопавлівському напрямку.