На допомогу захисникам Донеччини направили ще 10 мільйонів гривень

Понад 10 мільйонів гривень сьогодні направили безпосередньо військовим підрозділам, які захищають Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Під час засідання Ради оборони Донецької області було ухвалено рішення направити понад 10 мільйонів гривень військовим підрозділам, які захищають регіон від російських окупантів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Підрозділи використовують ці кошти для закупівлі БПЛА, дронів та засобів РЕБ», — уточнив він.



Крім того, на зустрічі порушили питання мобілізації людських та транспортних ресурсів, а також будівництво оборонних рубежів.



До того ж, місцева влада розглянула виділення коштів іншої дотації з обласного бюджету Миколаївській громаді на першочергові заходи щодо підготовки громади до оборони в особливий період, у тому числі на здійснення заходів територіальної оборони відповідно до чинного законодавства.



Філашкін нагадав про обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками з прифронтових територій.



Раніше ми писали, що Кабінет міністрів виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилось у 10 разів порівняно з січнем 2024 року.