Бої біля Кіндрашівки: РФ атакує пішими групами та ДРГ

Російські війська продовжують наступальні дії на Кіндрашівку, що на північ від Куп'янська. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».



Через складний рельєф — яри та балки — противник не використовує бронетехніку, а просувається невеликими пішими групами по 2-3 людини. Ці штурмові загони вже вийшли на дорогу до Кіндрашівки, проте українські розрахунки БпЛА успішно їх знищують.

Карта боїв на підступах до Кіндрашівки

Також відзначено високу активність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються проникнути до крайніх будинків Кіндрашівки, але оперативно ліквідуються.



Крім того, російські війська мінують дороги з повітря, скидаючи вночі з FPV-дронів заряди вагою 1-2 кг, завдаючи шкоди українській логістиці.



Раніше повідомлялося, що ворог прагне охопити Куп'янськ із лівого флангу, щоб перерізати важливі шляхи постачання міста.

Напрямок атак окупантів РФ на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що на Куп'янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.