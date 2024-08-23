Генштаб ЗСУ розповів, де на фронті тривають активні бої

На всій лінії фронту з початку доби 23 серпня зафіксовано 79 бойових зіткнень. Найбільш активно війська РФ діють на Покровському та Курахівському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Найгарячіша ділянка фронту — як і раніше, Покровський напрямок. Так, з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати українських захисників у районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони вже відбили 11 атак РФ, дев'ять зіткнень ще тривають.



«Непроста ситуація і на курахівському напрямку, де загарбники 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої продовжуються у п'яти локаціях», — повідомили у Генштабі.



Під постійним артилерійським обстрілом перебувають прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.



На Харківському напрямку російські війська чотири рази штурмували позиції українських підрозділів у районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. Наразі три бойові зіткнення продовжуються.



На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Сіньківки та Стельмахівки. Два бої продовжуються.



На Лиманському напрямі поблизу Тернів триває бій.



Тривають бої на Сіверському напрямку: окупант атакував поблизу Верхньокам'янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного сім разів, намагаючись захопити українські позиції. Атаки відбито.



На Краматорському напрямку поблизу Калинівки два бої тривають.



На Торецькому напрямку від початку доби зафіксовано п'ять російських атак. Три атаки вже відбито, дві — тривають. Авіація РФ завдала ударів по н.п. Дружба некерованими авіаракетами.



На Времівському напрямку бої продовжуються поблизу Водяного.

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