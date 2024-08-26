З прифронтового селища під Покровськом евакуювали трьох людей

З прифронтового Новоекономічного поліцейські вивезли трьох маломобільних людей. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж допоміг евакуюватись трьом маломобільним людям з прифронтового селища Новоекономічне Покровської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, медична евакуація на Донеччині відбувається спільно з волонтерами гуманітарної місії «Проліска» на спеціально обладнаних автомобілях.



«Серед евакуйованих — чоловік з інвалідністю та жінка після інсульту», — йдеться у повідомленні.

Село Новоекономічне знаходиться за 6 км від фронту, поряд з Мирноградом. Населений пункт знаходиться під постійним обстрілом з боку російських окупантів. Раніше в Новоекономічному проживали 3 тисячі осіб, зараз — 316, діти всі евакуйовані.



Раніше ми писали, що евакуаційний автомобіль волонтера Богдана Зуякова 24 серпня був атакований російським FPV-дроном з вибухівкою у Часовому Яру Донецької області.