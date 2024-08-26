З прифронтового селища під Покровськом евакуювали трьох людей

Поліцейський екіпаж допоміг евакуюватись трьом маломобільним людям з прифронтового селища Новоекономічне Покровської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Як зазначається, медична евакуація на Донеччині відбувається спільно з волонтерами гуманітарної місії «Проліска» на спеціально обладнаних автомобілях.
«Серед евакуйованих — чоловік з інвалідністю та жінка після інсульту», — йдеться у повідомленні.
Село Новоекономічне знаходиться за 6 км від фронту, поряд з Мирноградом. Населений пункт знаходиться під постійним обстрілом з боку російських окупантів. Раніше в Новоекономічному проживали 3 тисячі осіб, зараз — 316, діти всі евакуйовані.
Раніше ми писали, що евакуаційний автомобіль волонтера Богдана Зуякова 24 серпня був атакований російським FPV-дроном з вибухівкою у Часовому Яру Донецької області.
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