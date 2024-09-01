Війська РФ обстріляли Харків: вже більше 40 постраждалих

Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено торговий центр. Фото: соцмережі

Російські військові завдали близько 10 ударів по Харкову вдень 1 вересня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Оновлено (15:45). Наразі відомо про 41 постраждалого. Серед них — 5 дітей.



Ракетні удари завдано по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговий центр у Салтівському районі, біля Гідропарку в Київському районі.



Триває пошук людей під завалами в спорткомплексі.