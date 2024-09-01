Війська РФ обстріляли Харків: вже більше 40 постраждалих

Російські військові завдали близько 10 ударів по Харкову вдень 1 вересня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Оновлено (15:45). Наразі відомо про 41 постраждалого. Серед них — 5 дітей.
Ракетні удари завдано по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговий центр у Салтівському районі, біля Гідропарку в Київському районі.
Триває пошук людей під завалами в спорткомплексі.
Війська РФ обстріляли Харків: більше 10 постраждалих https://t.co/W15U38iUR3 pic.twitter.com/7vpmWU5p4J— Новини Донбасу (@novostidnua) September 1, 2024