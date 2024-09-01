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Падіння F-16 в Україні: США не вважають дружній вогонь ймовірною причиною трагедії

01 вересня 2024, 15:00

Падіння F-16 в Україні: США не вважають дружній вогонь ймовірною причиною трагедії

Американська сторона не вважає дружній вогонь імовірною причиною катастрофи винищувача F-16 та загибелі пілота під час відбиття масованого ракетного удару по Україні 26 вересня. Про це пише The New York Times із посиланням на військових чиновників.

У суботу два високопоставлені військові чиновники США заявили, що дружній вогонь, ймовірно, не був причиною катастрофи F-16. Видання зазначає, що американські та українські слідчі розглядають різні можливі причини того, що сталося. Це може включати такі речі, як механічна несправність або помилка пілота.

26 серпня український льотчик Олексій Месь, пілотуючи F-16, загинув під час відбиття російського масованого удару. Він знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Офіційне повідомлення про загибель льотчика з'явилось 29 серпня.

Міністерство оборони України створило спеціальну комісію для з'ясування причин катастрофи F-16. Пізніше стало відомо, що до розслідування приєдналися фахівці із США.

Версію про дружній вогонь озвучила нардеп Мар'яна Безугла. За її інформацією, літак F-16 нібито був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами.

Після оприлюднення інформації про аварію винищувача F-16 президент Володимир Зеленський відправив у відставку командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

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