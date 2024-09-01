Крушение F-16 в Украине: США не считают дружественный огонь вероятной причиной трагедии

Американская сторона не считает дружественный огонь вероятной причиной крушения истребителя F-16 и гибели пилота во время отражения массированного ракетного удара по Украине 26 сентября. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных чиновников.



В субботу два высокопоставленных военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16. Издание отмечает, что американские и украинские следователи рассматривают разные возможные причины случившегося. Это может включать в себя такие вещи, как механическая неисправность или ошибка пилота.

26 августа украинский летчик Алексей Месь, пилотируя F-16, погиб во время отражения российского массированного удара. Он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БПЛА. Официальное сообщение о гибели летчика появилось 29 августа.



Министерство обороны Украины создало специальную комиссию для выяснения причин крушения F-16. Позже стало известно, что к расследованию присоединились специалисты из США.



Версию о дружественном огне озвучила нардеп Марьяна Безуглая. По ее информации, самолет F-16 якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями.



После обнародования информации о крушении истребителя F-16 президент Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.