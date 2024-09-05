Село Дробишеве Донецької області потрапило під російський обстріл

У ніч на 5 вересня та вранці село Дробишеве біля Лиману Донецької області було обстріляне російськими снарядами з касетною бойовою частиною, повідомляє телеграм-канал «Донбас оперативний».
«Вночі селище було обстріляне снарядами з касетною бойовою частиною. Вранці були прильоти», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу виникли пожежі на вулиці Слобожанській.
«Касети розкидані по всьому населеному пункту», — пише канал.
Село Дробишеве входить до Лиманської міської громади. До війни тут мешкало близько 3 тисяч осіб.
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