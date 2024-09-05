Село Дробишеве Донецької області потрапило під російський обстріл

Після нічного обстрілу в селі Дробишеве виникла пожежа. Фото: Донбас оперативний/Telegram

У ніч на 5 вересня та вранці село Дробишеве біля Лиману Донецької області було обстріляне російськими снарядами з касетною бойовою частиною, повідомляє телеграм-канал «Донбас оперативний».

«Вночі селище було обстріляне снарядами з касетною бойовою частиною. Вранці були прильоти», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу виникли пожежі на вулиці Слобожанській.

«Касети розкидані по всьому населеному пункту», — пише канал.

Село Дробишеве входить до Лиманської міської громади. До війни тут мешкало близько 3 тисяч осіб.