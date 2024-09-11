У Покровському районі сталася смертельна ДТП: загинули три людини

У Покровському районі аварія. Фото: ДСНС

Поблизу міста Родинське Покровського району Донецької області 11 вересня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували з автомобіля 3 загиблих людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«11 вересня о 05:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Покровськ-Добропілля», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули 3 особи, їх тіла затиснуло елементами кузова. За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували тіла 2 чоловіків та 1 жінки з понівеченого легкового автомобіля.





Раніше ми писали, що два автомобілі згоріли внаслідок лобового зіткнення на проспекті Богдана Хмельницького в окупованому Донецьку.