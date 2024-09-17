Армія РФ вбила одного цивільного в селі Волноваського району

Російські війська у неділю, 15 вересня, обстріляли село Богоявленка Волноваського району Донецької області. Відомо про загибель однієї людини. Про це повідомили у пресслужбі поліції 17 вересня.



«Надійшла інформація про вбиту цивільну особу, яка загинула в селі внаслідок обстрілу 15 вересня», — йдеться у повідомленні.



Крім того, минулої доби російські окупанти скинули на населений пункт три авіаційні бомби. В результаті атак 23 приватні будинки пошкоджено.



Раніше ми писали, що протягом усього дня, 16 вересня, російські окупанти завдавали ударів по Покровську. Під вогнем опинилися адміністративні будинки, дорожньо-транспортна інфраструктура, а також приватний сектор міста.