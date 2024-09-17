Рятувальники третій день не можуть загасити пожежу у Лиманській громаді

Російські окупанти 15 вересня обстріляли місто Лиман Донецької області, внаслідок чого в лісі спалахнула масштабна пожежа. Через сильний поривчастий вітер вогонь поширився в глиб лісу на сотні метрів. Триває ліквідація спалаху. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Вже третю добу підрозділу ДСНС спільно з лісниками проводять комплекс заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації на території Лиманського лісництва. Наразі загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає. Роботи з ліквідації пожежі продовжуються», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 вогнем пройдено близько 350 га лісу.
До проведення робіт від ДСНС Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Луганської областей залучено 104 особи особового складу та 23 одиниці техніки.
Раніше ми писали, що в окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними в результаті масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.
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