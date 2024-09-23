З Донеччини до Чернівецької області вирушить евакуаційний поїзд

Наприкінці вересня евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть до Чернівецької області. Мешканці прифронтового регіону можуть безкоштовно оселитися. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



«Евакуація до Чернівецької області здійснюватиметься спеціальним поїздом 1 раз на 4 дні. Зокрема, цього місяця заплановано 2 евакуаційні рейси: 24 і 28 вересня», — йдеться у повідомленні.



Що потрібно зробити, щоб виїхати:



1.Залишити заявку за телефонами: 0800500121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).



2. Дістатись місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда.



Для запису на евакуацію тяжкохворих та людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.



Влада надає такі соціальні гарантії, зокрема, щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб, гуманітарна, психологічна та медична допомога.



Крім того, здійснюється безкоштовна евакуація сімей з дітьми до Закарпатської області.



Раніше ми писали, що 22 вересня з села Балка Журавка (раніше – Невське – ред.) Луганської області евакуювали ще одного місцевого мешканця. Наразі чоловік разом зі своєю родиною перебуває на Донеччині.