Білий дім працює над планом «Б» щодо розширення військової допомоги Україні — Politico

Адміністрація президента США Джозефа Байдена працює над планом продовження повноважень щодо відправки американської зброї та обладнання в Україну на суму $5,9 млрд до закінчення терміну фінансування наприкінці місяця. Про це пише американське видання Politico.

Зазначається, що ці повноваження, які є частиною пакету допомоги Україні, ухваленого у квітні, дозволяють Пентагону використати свої власні запаси для швидкої доставки зброї та обладнання в Україну.

«Потім гроші витрачаються на заміну цього обладнання в американських арсеналах, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня», — йдеться у статті.

Видання пише, що цей новий обхідний шлях, що не потребує схвалення від Конгресу США, вимагає від адміністрації Байдена заявити, що вона використовує допомогу, що залишилася, в найближчі місяці, що дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Україні. Однак за такого способу США не зможуть вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америці потрібно вийти з війни в Україні. Проте, за його словами, нинішня адміністрація Білого дому не має наміру цього робити.