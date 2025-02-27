Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків

В окупованому Донецьку одна з молодіжних проросійських організацій — «Молода гвардія» влаштувала антизахідну акцію з нагоди Масляної.

Старшокласників та студентів зібрали під приводом розпалити багаття та поводити навколо нього хороводи. Згідно з цією російською традицією, опудало уособлює зиму, яку проводжають під народні гуляння в останні дні лютого. Проте організації, підпорядковані угрупованню «ДНР», вирішили провести пропагандистську акцію, зробивши незвичайні опудала, — з особами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, президента Франції Еммануеля Макрона та колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Для привернення уваги до акції аніматори у кокошниках роздавали млинці та інші закуски.

Перед спаленням опудал підліткам та юнакам запропонували постріляти по них із навчальної зброї.