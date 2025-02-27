Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території

Росія продовжує репресії на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створили новий фільтраційний табір для жителів населених пунктів, захоплених у 2024 році.

За інформацією ЦНС:

Мирних жителів примусово звозять до табору для перевірки їхніх зв'язків із Силами оборони України.

Окупанти насильно проводять паспортизацію, видаючи російські паспорти без можливості відмови.

Фактично триває геноцид: російська влада намагається стерти українську ідентичність.

Центр національного спротиву фіксує кожного, хто причетний до цих злочинів, для подальшого притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців.