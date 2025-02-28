Українська авіація атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у Брянській області

Удар за позиціями ФСБ у Брянській області відбувся 27 лютого. Фото: Генштаб

Повітряні Сили Збройних сил України у четвер, 27 лютого, завдали удару по позиціях ФСБ у Брянській області РФ. Це суттєво знизило можливості росіян щодо управління силами та засобами у регіоні. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.



«Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Берізка, Брянська область», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру, зокрема засоби зв'язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв'язку та інші технічні засоби, які використовувалися для координації бойових дій.



У Генштабі зазначили, що ЗСУ продовжують завдавати втрат росіянам.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 28 лютого вдарили по складу зберігання боєприпасів окупантів на захопленій території, а також атакували важливі об'єкти росіян у Російській Федерації.