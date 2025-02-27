Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці

27 лютого 2025, 23:00

Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці

Політика

 Росія запропонувала США потенційну угоду, в рамках якої США отримають частину прав власності на рідкісноземельні елементи та інші цінні метали на окупованих територіях України. Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на три джерела.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розробки корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії після укладання мирної угоди між двома країнами.

Суспільство

 З 3 березня міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння ДПСУ щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних представників культурної та медійної сфер.

З 1 березня виплати на проживання для переселенців буде автоматично продовжено ще на шість місяців.

У Родинській Покровській громаді лишається близько 1500 осіб. У місті немає електро-, газо- та водопостачання, проте місцева влада та комунальні служби продовжують працювати заради місцевих жителів: розвозять воду, розчищають та посипають дороги, організували роботу трьох теплопунктів.

В'їзд до Костянтинівки Донецької області з 27 лютого можливий лише за наявності прописки або спеціальної перепустки від міської військової адміністрації.

Торік у травні російські загарбники в Маріуполі перейменували Азовстальську вулицю на Тульський проспект на знак «побратимства» з російською Тулою. Проти цього виступили мешканці міста. Тепер окупанти повернули назву вулиці Азовстальської.

Росія продовжує репресії на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створили новий фільтраційний табір для мешканців населених пунктів, захоплених у 2024 році.

Бойові дії

 Внаслідок обстрілів у Костянтинівці загинула одна людина, ще четверо поранено. Пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адміністративну будівлю, три підприємства, три лінії електропередач, газопровід та автомобіль. У Покровську одна цивільна людина загинула, ще одна - поранена.

Увечері армія РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками, поранено одну жінку, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Росармія також завдала удару по енергосистемі Харківщини.

Два судна пошкоджено внаслідок атаки БПЛА по Туапсі в Краснодарському краї Росії. Йдеться про водолазний бот «Водолаз 31», який відноситься до Морспасслужби — його корпус пошкодило уламками, довелося відкачувати воду, — а також про суховантаж «Mumtaz bey», що ходить під прапором Панами.

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
09:33
Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях
22:00
Кадрові чистки Пушиліна: кого звільнили в «ДНР» цього разу
11:33
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
15:40
У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим
усі новини
22:47
Масована атака на Харківську область: пошкоджено енергосистему, поранено чоловіка
22:25
Трамп: військові США не повинні брати участь у гарантіях безпеки України
22:00
Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: руйнування та пожежа у житловому будинку
21:00
Віткофф: США готові до розробки надр у Росії
20:12
Санкції США проти Росії залишаються чинними: Трамп продовжив режим НС до 2026 року
19:10
МЗС України: США не зверталися із пропозицією використовувати «Стамбульські угоди» як основу для миру
18:07
Оборона Часового Яру: військові показали кадри бою
17:58
В ОСУВ «Хортиця» розповіли про ситуацію біля Покровська
17:09
Обмеження для артистів та медійників: Мінкульт тимчасово не видаватиме листів на виїзд
17:01
Війська Росії вдарили по місту Білозерське на Донеччині: загорівся навчальний заклад
16:57
З 1 березня виплати переселенців автоматично продовжаться ще на пів року
16:48
Під Покровськом на мінах підірвалася російська бронетехніка, яка намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території
16:32
Українська авіація уразила командно-спостережний пункт та місце запуску БПЛА росіян на окупованому Запоріжжі
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:16
На Вовчанському напрямку посилилися атаки FPV-дронів РФ
16:09
«Накопичуються у підвалах»: у ЗСУ розповіли про тактику російських військ у Торецьку
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
15:38
Філашкін розповів, скільки людей залишається у прифронтовому Родинському
15:37
Удари по Костянтинівці: місто обстріляли зі «Смерчів» та важкої артилерії, відомо про поранених
усі новини
ВІДЕО
Підрив на мінах російської бронетехніки під Покровськом. Фото: кадр із відео Під Покровськом на мінах підірвалася російська бронетехніка, яка намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території
27 лютого, 16:48
У Родинському мешкає 1500 людей. Фото: Вадим Філашкін Філашкін розповів, скільки людей залишається у прифронтовому Родинському
27 лютого, 15:38
Російська гармата під Покровськом. Фото: кадр із відео ГУР одним важким дроном знищило та пошкодило майже два десятки російських гармат під Покровськом
27 лютого, 15:14
БПЛА E-300 скидає ФАБ-250 на росіян у Брянській області. Фото: кадр із відео Український БПЛА E-300 скинув ФАБ-250 на об'єкт росіян у Брянській області
27 лютого, 14:14
Пілоти знищили танк та ЗРК росіян. Фото: скриншот Українські пілоти знищили танк та ЗРК окупантів у Донецькій області
27 лютого, 12:30
Пожежа в автосалоні на лівому березі Дніпра. Фото: телеграм У Києві спалахнула пожежа в автосалоні на лівому березі Дніпра
27 лютого, 12:26

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір