Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці

Політика



Росія запропонувала США потенційну угоду, в рамках якої США отримають частину прав власності на рідкісноземельні елементи та інші цінні метали на окупованих територіях України. Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на три джерела.



Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розробки корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії після укладання мирної угоди між двома країнами.



Суспільство



З 3 березня міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння ДПСУ щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних представників культурної та медійної сфер.



З 1 березня виплати на проживання для переселенців буде автоматично продовжено ще на шість місяців.



У Родинській Покровській громаді лишається близько 1500 осіб. У місті немає електро-, газо- та водопостачання, проте місцева влада та комунальні служби продовжують працювати заради місцевих жителів: розвозять воду, розчищають та посипають дороги, організували роботу трьох теплопунктів.



В'їзд до Костянтинівки Донецької області з 27 лютого можливий лише за наявності прописки або спеціальної перепустки від міської військової адміністрації.



Торік у травні російські загарбники в Маріуполі перейменували Азовстальську вулицю на Тульський проспект на знак «побратимства» з російською Тулою. Проти цього виступили мешканці міста. Тепер окупанти повернули назву вулиці Азовстальської.



Росія продовжує репресії на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створили новий фільтраційний табір для мешканців населених пунктів, захоплених у 2024 році.



Бойові дії



Внаслідок обстрілів у Костянтинівці загинула одна людина, ще четверо поранено. Пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адміністративну будівлю, три підприємства, три лінії електропередач, газопровід та автомобіль. У Покровську одна цивільна людина загинула, ще одна - поранена.



Увечері армія РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками, поранено одну жінку, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Росармія також завдала удару по енергосистемі Харківщини.



Два судна пошкоджено внаслідок атаки БПЛА по Туапсі в Краснодарському краї Росії. Йдеться про водолазний бот «Водолаз 31», який відноситься до Морспасслужби — його корпус пошкодило уламками, довелося відкачувати воду, — а також про суховантаж «Mumtaz bey», що ходить під прапором Панами.