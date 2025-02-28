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Зеленський зустрівся з сенаторами США перед візитом до Білого дому

28 лютого 2025, 18:40

Зеленський зустрівся з сенаторами США перед візитом до Білого дому

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні перед своїм візитом до Білого дому.

У центрі обговорення були продовження військової допомоги Україні, законодавчі ініціативи, зустріч із президентом США Дональдом Трампом, зусилля щодо досягнення справедливого миру, бачення завершення війни та необхідність надійних гарантій безпеки. Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський висловив подяку за незмінну підтримку України з боку обох палат та партій США протягом трьох років повномасштабної війни. Він наголосив, що пишається партнерством та дружбою зі Сполученими Штатами.

Про зустріч також повідомила сенатор від Міннесоти Емі Клобушар, наголосивши, що переговори були продуктивними.

«Ми з Україною», — додала вона в соцмережі Х.

Очікується, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами.

Раніше американський телеканал NBC News з посиланням на три джерела повідомив, що Кремль запропонував Вашингтону потенційну угоду, в рамках якої США отримають частину прав власності на рідкісноземельні елементи та інші цінні метали на окупованих територіях України.

Угода України зі США про корисні копалини буде рамковою, після неї буде укладено ще один договір про спільний фонд, і він вимагатиме ратифікації Верховною Радою, повідомив президент Володимир Зеленський.

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