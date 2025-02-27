Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини

Російські окупанти масово викрадають і перепродують автомобілі жителів тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомили активісти руху опору «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, під загрозою перебувають як покинуті автомобілі, так і машини власників, які не можуть захистити своє майно.



Загарбники перепродують навіть старі «Запорожці», якими переважно користувалися пенсіонери в селах. Часто машини просто відбирають, але нерідко примушують продавати їх за безцінь.



Для цього окупанти використовують шантаж, скрутне фінансове становище людей та загальний правовий хаос на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, освіта на окупованій Луганщині відбувається з нестачею вчителів і боргами перед ними, які «закриваються» смертями.