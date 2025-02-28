Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський прибув у п'ятницю в Білий дім на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Trump personally met Zelensky! pic.twitter.com/svMtJQJoKu — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) February 28, 2025



За даними американських ЗМІ, глава США привітав Зеленського на ґанку Білого дому, потиснувши йому руку після виходу з автомобіля.



Українського лідера зустрічали військовослужбовці з 56 прапорами всіх американських штатів і територій, а також із прапорами США та України. Це вже п'ятий візит Зеленського до Білого дому.



Востаннє він особисто зустрічався з Трампом у грудні в Парижі на церемонії відкриття Нотр-Даму після реконструкції.



Тоді Дональд Трамп ще не вступив на посаду президента США. Перед приїздом до Білого дому Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами.

Справді хороший біпартійний поїздки до господаря Зеленського heads до White House. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/s5NJx0BcKZ — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) February 28, 2025



Нагадаємо, країни ЄС на саміті 6 березня мають намір затвердити позицію, що переговори щодо України не можуть відбуватися без її участі, а безпека Європи та України «тісно переплітаються».