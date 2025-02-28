Снайдер: Ідея миру Трампа була лише приводом для відносин із РФ

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що команда Дональда Трампа не зробила жодних кроків, щоб змусити Росію припинити війну.

Given that the Trump people did nothing to induce Russia to end the war, it’s fair to conclude that the whole idea of pursuing peace was just a pretext to renew relations with Russia. — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) February 28, 2025



На його думку, це свідчить про те, що заяви про мир були лише приводом для відновлення відносин із Кремлем.



Тімоті Снайдер є автором низки відомих книжок, зокрема «Про свободу», «Про тиранію», «Наша хвороба», «Дорога до несвободи», «Чорна земля» і «Криваві землі».



Тим часом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив підтримку Україні, заявивши: «Україно, Іспанія з тобою».

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україна, Іспанія з тобою. - Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025



Також слова солідарності озвучив глава уряду Польщі Дональд Туск: «Дорогі українські друзі, ви не одні».

Dear @ZelenskyyUa , dear Ukrainian friends, ви не самі. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025



Раніше президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого заявив, що український лідер «виявив неповагу до США» і «не готовий до миру».