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«Це ганебне шоу»: світова спільнота засудила позицію Трампа та Венса

28 лютого 2025, 23:24

«Це ганебне шоу»: світова спільнота засудила позицію Трампа та Венса

«Це ганебне шоу»: світова спільнота засудила позицію Трампа та Венса

Після напруженої зустрічі президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті світові лідери висловили солідарність із Україною. Глави держав, міністри та провідні політики заявили про непохитну підтримку Києва та закликали Європу активізувати зусилля у протистоянні російській агресії.

Україна залишається у центрі міжнародної уваги

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що боротьба України — це спільна боротьба вільного світу: «Ми підтримуємо Україну та український народ у їхній історичній боротьбі проти неспровокованої російської агресії. Об'єднані ми сильні.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підтвердив, що його країна прагне довгострокового миру та припинення агресії Росії: «Нідерланди незмінно підтримують Україну, особливо зараз. Ми хочемо миру для України, її народу та всієї Європи».

Президент Чехії Петро Павло зазначив, що настав час для Європи активізувати підтримку України: «Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля».

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що Україна є жертвою агресії Росії: «Україна бореться за допомогою багатьох друзів та партнерів. Нам потрібно докладати всіх зусиль для справедливого та міцного світу».

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав Зеленського словами: «Україно, ти ніколи не йтимеш сама».

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до українського народу: «Дорогі українські друзі, ви не самотні».

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що боротьба України стосується усієї Європи: «Ви боретеся не лише за свою свободу, а й за свободу усієї Європи. Слава Україні!».

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна не залишиться без підтримки: «Німеччина разом із нашими європейськими союзниками стоїть з Україною та проти російської агресії».

Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що санкції проти Росії мали бути введені ще три роки тому і їх необхідно посилювати: «Росія — агресор, Україна — народ, який постраждав від агресії. Ми всі знали, що допомога Україні потрібна».

Заступник лідера німецької партії ХДС-ХСС Йоган Вадефул засудив дії Трампа: «Вільна Європа не зрадить Україну!».

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запевнили, що Європа залишиться з Україною: «Ви ніколи не будете самотні, дорогий президент Володимир Зеленський. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого та сталого світу».

Колишній радник президента США Джон Болтон назвав заяви Трампа та Венса на підтримку Росії "катастрофічною помилкою для національної безпеки Америки".

Колишній Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив Трампову поведінку під час зустрічі з Зеленським: «Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку».

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере — усі вони висловили підтримку Україні та наголосили, що Європа має діяти.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав до активних кроків: «Час слів закінчився, настав час діяти».

Президент Молдови Мая Санду нагадала: «Істина проста. Росія – агресор. Україна захищає свою та нашу свободу».

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Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.

Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак тепер угоду поставлено на паузу.

Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що український лідер «виявив неповагу до США» і «не готовий до миру».

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