Кадрові чистки Пушиліна: кого звільнили в «ДНР» цього разу

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив так званого «міністра праці та соціального захисту» Дениса Стрельченка.



«Це рішення має дві основні причини. По-перше, є зауваження у контрольних органів. Так, вони були усунені. Але друга, важливіша причина — є затримки щодо виплат соціальної допомоги мешканцям. Це неприпустимо», — заявив Пушилін.



Він вважає, що окупована територія Донецької області перейшла «на мирні рейки», а значить у «чиновників», які відповідають за соціальні виплати не може бути виправдань і «прикриття» обставинами, що склалися.



Пушилін погрожує кадровими чистками у всіх «міністерствах».

Раніше Пушилін звільнив керівницю Червоногвардійського району окупованої Макіївки Вікторію Морозову. Він заявив, що «чиновника» звільнено за бездіяльність.



Колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду із вимогою повернути його на посаду. Раніше в окупаційній адміністрації звинуватили його у закупівлі неякісної спецтехніки, проте у листопаді 2023 року кримінальну справу проти нього було закрито із правом на реабілітацію.