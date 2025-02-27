Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі

15 років ув'язнення із конфіскацією майна — такий вирок заочно винесено колишньому судді з окупованого Новоазовська. Донецька обласна прокуратура довела його участь у терористичній організації. Також засуджений позбавлений права обіймати посади в органах державної, судової влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.



2014 року, після припинення роботи Тельманівського районного суду через бойові дії, один із суддів вирішив співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Він не виїхав на підконтрольну Україні територію і навмисно вступив у злочинну змову з представниками так званої ДНР, встановили слідчі.



Його призначили «суддею Новоазовського районного суду ДНР», а пізніше він очолив цю псевдоустанову. Після повномасштабного вторгнення Росії до України він продовжив працювати на окупантів, застосовуючи російське законодавство на захопленій території.



У своїй діяльності він виносив незаконні вироки, у тому числі на підставі сфабрикованих звинувачень, засуджуючи громадян до позбавлення волі.



За грубе порушення професійної та етичної етики, що підриває авторитет судової системи та ганьбить звання судді, його було звільнено з посади в Україні.



Оскільки засуджений перебуває у розшуку, досудове розслідування проводилося у Краматорську заочно.



Призначене покарання почне відбувати з моменту фактичного затримання.



Раніше колишню співробітницю судової системи, яка працює в окупованому Донецьку на користь окупаційної влади, заочно звинуватили у державній зраді та колабораційній діяльності.



Двом правоохоронцям на Донеччині заочно пред'явлено підозру у державній зраді. Обидва — з Маріуполя, який зараз окупований російською армією.



Раніше було заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі.



Також на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.