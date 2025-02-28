Україна потребує ППО: Зеленський звернувся до Трампа у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Першими меседжами Зеленського стали питання безпеки, у тому числі постачання протиповітряної оборони та виробництво безпілотників.



Звертаючись до Трампа, Зеленський наголосив на важливості рішучих дій щодо Росії.



«Ви сказали, що з війною вже досить. Я думаю, що дуже важливо сказати ці слова Путіну на самому початку... І я сподіваюся, що разом ми зможемо його зупинити. Але для нас дуже важливо, знаєте, врятувати нашу країну, наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. І, звісно, жодних компромісів з убивцею за межами наших територій», — заявив Зеленський.



Президент України також нагадав, що раніше сторони обговорювали телефоном виробництво безпілотників, а тепер порушив питання про постачання ППО.



«І звичайно, нам дуже потрібна протиповітряна оборона. У вас найкраща протиповітряна оборона у світі. І дійсно, ви допомогли нам під час атак росіян. І я хочу поговорити про те, як ми можемо обмінятися ліцензіями», — зазначив Зеленський.



У зустрічі також взяли участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанишина, голова МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров.

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