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Загрози та закиди у прямому ефірі: про що посперечалися Трамп, Зеленський та Венс перед журналістами

28 лютого 2025, 19:30

Загрози та закиди у прямому ефірі: про що посперечалися Трамп, Зеленський та Венс перед журналістами

Загрози та закиди у прямому ефірі: про що посперечалися Трамп, Зеленський та Венс перед журналістами

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.

«Ми можемо обговорювати це нескінченно, але так не працює. У нас уже був подібний досвід, і він не дав результату. Путін 25 разів порушив перемир'я. Це було не за вашого правління, а за інших президентів, але він тоді вже був при владі. Саме тому ми ніколи не приймемо припинення вогню», — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що Україні необхідні гарантії безпеки, особливо у сфері протиповітряної оборони.

«Ми мали багато розмов із Путіним. Ми навіть підписали, я як новий президент у 2019 році підписав угоду, а Мікрон та Меркель підтвердили припинення вогню. Мене всі переконували. Що ніхто далі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він (Путін, — ред.) зламав нашу угоду, не обмінювався полоненими. Про яку дипломатію може йтися? Про що ви кажете?», — заявив Зеленський.

«Я говорю про дипломатію, яка не дозволила зруйнувати країну», — відповів Венс.

«Вас відгороджує океан. Але ви відчуєте, що це», — відповів Зеленський, вказуючи, що з Росією неможливо домовитися.

«Не треба нам казати, що ми відчуємо. Ми намагаємось розв'язати вашу проблему. Не треба накидати свої позиції», — відповів Трамп.

Президент США, відповідаючи на запитання про своє прагнення світу, заявив: «Я роблю це, щоб врятувати життя, я — за Америку». Він також наголосив, що врегулювання конфлікту пов'язане не лише з безпекою, а й з оптимізацією фінансових витрат.

На репліку Зеленського про те, що Україна стримує Росію з 2014 року і є ризик, що Москва обдурить Вашингтон, Трамп заявив:

«Ми на межі Третьої світової. Ви не можете грати з цим. Ви виявляєте неповагу до нашої країни».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про нестачу чоловіків в Україні, які могли б відбивати російську агресію. Так він зазначив Офісу президента, що Україна — у «невиграшному становищі». У відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував йому особисто приїхати та переконатися у ситуації на місці.

Під час обговорення Трамп звернувся до Зеленського, наголосивши: «Ми намагаємося розв'язати проблему. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо, тому що ви не в змозі диктувати це точно. Ви не можете диктувати, що ми відчуватимемо».

Президент США також підкреслив: «Якби не наша зброя, ця війна одразу б закінчилася».

На це Зеленський відповів: «За три дні я чув це вже від Путіна. Тепер уже за два тижні».

Трамп продовжив, заявивши, що «чи ми укладаємо угоду, чи ви виходите. Я розумію, що це буде тяжко. Ви не маєте на руках карток. Коли ми підпишемо угоду, будете в кращій позиції. Але треба висловлювати подяку».

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