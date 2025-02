Каллас: Вільному світу потрібен новий лідер

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що події в Білому домі показали необхідність нового лідера для вільного світу. Як повідомляє «Європейська правда», Каллас написала в X (Twitter), що ЄС продовжить підтримувати Україну і посилить допомогу, щоб вона могла ефективно протистояти агресії.



«Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик», - наголосила Каллас.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.



We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.



Today, it became clear that the free world needs a new leader. Це в нас, європейські, щоб скористатися цим завданням.