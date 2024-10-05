Над Костянтинівною могли збити не російський літак, а безпілотник «Мисливець»

Над Костянтинівкою на Донеччині, 5 жовтня, ймовірно, було збито російського безпілотника С-70 «Мисливець». Такого висновку дійшли українські OSINT-аналітики.



Серед російських z-блогерів також є ті, хто згоден із версією про збиття саме «Мисливця».

Першою версією події аналітики назвали падіння літака. Російська сторона заявила, що це Су-25. Українська сторона вважала, що це російський військовий літак.



Ще одна версія z-блогерів: російський винищувач Су-35С зблизька знищив «Мисливця», бо був ризик перехоплення безпілотника Силами оборони.

Передбачається, що цей БПЛА може нести керовані ракети, керовані бомби, некеровані бомби у внутрішньому відсіку для корисного навантаження, а також на підкрилових вузлах підвіски.



Інформація про загиблих та травмованих після падіння уламків літака РФ у Костянтинівці не надходила, повідомив Новинам Донбасу речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.