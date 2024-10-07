Росія атакувала Україну «Кинджалами»: у Києві працювала ППО

Російські літаки МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет «Кинджал» по Україні. У всій країні було оголошено тривогу.
Приблизно о 8:30 на Київщині пролунали вибухи. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали на Хмельниччині.
За інформацією моніторингових каналів, 2-3 ракети «Кинджал» були випущені у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині та, можливо, Київщини.
Оновлено (9:00). Відбій загрози МіГ-31К в Україні.
Оновлено (9:05). Протиповітряна оборона знищила усі ракети «Кинджал», які летіли у бік Києва, повідомляє КМВА. Унаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Попередньо, без жертв і руйнувань
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