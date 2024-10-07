Армія РФ атакувала 15 населених пунктів Херсонщини, поранено п'ятьох людей

Минулої доби під авіаудари РФ потрапили 15 населених пунктів Херсонщини, п'ятеро людей отримали поранення. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Зеленівка, Садове, Нововоронцовка, Милове, Зеленівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське та місто Херсон», — повідомив Прокудін.



Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 25 приватних будинків.



Також окупанти пошкодили газопровід, гаражне приміщення, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей отримали поранення. Раніше російські війська завдали удару авіабомбами по Херсону.