Унаслідок обстрілу РФ Херсонщини одна людина загинула і 13 поранені, серед них — шість медиків

РФ обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 13 поранених, включаючи 6 медиків Фото: Нацполіція

Протягом доби РФ атакувала населені пункти Херсонської області з мінометів, артилерії та БпЛА, вбивши одного та поранивши ще 13 людей. Інформацію про обстріл опублікував телеграм-канал МВС України.



«Одна людина загинула та 13 поранені, серед них — шість медиків», - підтвердили правоохоронці.



Під вогневим ураженням армії рф перебували Херсон, Антонівка, Садове, Велетенське, Станіслав, Придніпровське, Надеждівка, Дніпровське, Берислав, Нововоронцовка, Милове та Зміївка.

РФ обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 13 поранених, включаючи 6 медиків Фото: Нацполіція

РФ обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 13 поранених, включаючи 6 медиків Фото: Нацполіція

Зазначається, що були пошкоджені 12 об’єктів: багатоповерхівка та приватні будинки, автобус, два спецтранспорти «швидкої», автомобілі, господарські споруди.

РФ обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 13 поранених, включаючи 6 медиків Фото: Нацполіція

Раніше, у вівторок вранці, 1 жовтня, російські військові обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки семеро людей загинули.