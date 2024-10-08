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Сили ППО збили вночі 18 із 19 російських БпЛА

08 жовтня 2024, 09:10

Сили ППО збили вночі 18 із 19 російських БпЛА

Вночі сили ППО збили 18 із 19 російських БпЛА. Фото: ПС ЗСУ Вночі сили ППО збили 18 із 19 російських БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 8 жовтня ППО України збила 18 із 19 російських БпЛА. Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

РФ також завдала удару по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму.

«В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію», - йдеться у звіті командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська ввечері 7 жовтня атакували портову інфраструктуру Одеси.

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