Російські окупанти атакували Покровськ: є пошкодження

Внаслідок обстрілу FPV-дроном у Покровську 9 жовтня пошкоджено приватний будинок у житловому секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«9 жовтня о 14:00 fpv-дроном пошкоджено приватне домогосподарство у північно-східній частині Покровська. Інформації про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.



Крім того, Покровська громада дедалі більше засмічується вибухонебезпечними пристроями. Через небезпечну складову відпрацювати великий обсяг виявлених ВНП неможливо. Виїзд спеціалістів ДСНС заборонено.



Раніше ми писали, що за 9 жовтня російські окупаційні війська поранили одного мешканця Донецької області.