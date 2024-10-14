Не зміг відповісти на запитання «свої?»: бійці 3 ОШБр ліквідували окупанта

Окупант не зміг відповісти на запитання, поставлене українською мовою. Фото: кадр із відео

У Луганській області російський окупант переплутав напрямок і зайшов на позиції 3-ї окремої штурмової бригади, де не зміг відповісти на запитання українською мовою. Відео опублікував WarArchive.



Українські бійці зупинилися на короткий перепочинок, але незабаром почули чужі звуки. До будівлі, де вони перебували, зайшов сторонній. На запитання: «Хлопці, свої?» - у відповідь почули «А?».



Після відповіді, росіянин намагався втекти у зворотному напрямку, але військовослужбовці 3 ОШБр відкрили вогонь, ліквідувавши окупанта.



Раніше бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ розпочали новий наступ на Харківщині та опублікували його перші кадри.