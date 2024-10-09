Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ

09 жовтня 2024, 23:00

Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ

Політика

 Президент Володимир Зеленський заявив, що у жовтні, листопаді та грудні є шанс зрушити ситуацію у бік миру та довготривалої стабільності. За його словами, ситуація на полі бою створює можливість зробити вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року.

Також він повідомив, що текст Формули миру з усіма умовами для справедливого закінчення війни буде готовим у листопаді.

Засідання у форматі «Рамштайн», яке було заплановане на 12 жовтня, відкладено , нову дату визначають. Раніше президент США Байден і держсекретар Блінкен скасували свої подорожі до Німеччини через загрозу урагану Мілтон.

Суспільство

В окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники замордували до смерті місцевого 45-річного мешканця Володимира Закаблука. Він працював у місцевій філії ТОВ «АТ «Каргілл», що володіє, зокрема, олійноекстракційним заводом у Каховці. Окупанти жорстко катували чоловіка. Це сталося на початку жовтня 2024 року.

Громадянка РФ Ірина Клімова очолила так зване «Управління Федеральної податкової служби з ЛНР». З 1996 по 2023 рік працювала у російських податкових органах. З 2023-го була заступником керівника «УФНС ДНР».

У Костянтинівці на Донеччині залишаються близько 17 800 осіб, серед них — 340 дітей. За останній місяць із міста евакуювалися понад дві тисячі людей.

616 українських дітей досі перебувають у населених пунктах Донецької області, які належать до зони активних бойових дій.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін у мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, армія РФ просунулась у місті Торецьк та селищі Цукурине Донецької області. Також окупанти просунулися біля міста Вугледар та селища Золота Нива.

Російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито зникнення 152-ї єгерської бригади ЗСУ разом із командиром під час бойових дій на Покровському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 152-а бригада продовжує виконувати бойові завдання, а заяви про її нібито зникнення безпідставні.

Російська армія обстріляла село Ясна Поляна Донецької області, поранено одну людину.

У ніч проти 9 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли Чорноморськ Одеської області. Поранено п'ятьох осіб, пошкоджено скління та фасад дев'ятиповерхівки.

Вночі російські окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, постраждали двоє медпрацівників.

У Брянській області РФ поблизу міста Карачов було вражено склад із боєприпасами, на якому зберігалися снаряди з КНДР та КАБ. Сили оборони також атакували базу зберігання безпілотників «Шахед» у Краснодарському краї РФ. Там зберігалося близько 400 ударних дронів. На території об'єкта зафіксовано вторинну детонацію.

«Новини Донбасу» у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
23:00
Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові
17:57
Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна
23:33
Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні
21:34
«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»
19:25
Обстріл Горлівки: поранено жінку, знеструмлено фільтрувальну станцію
18:22
Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту
11:11
Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ
22:00
Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару
23:00
Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину
15:59
«ДНР»: Дрони атакують Горлівку
13:53
ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►
11:29
Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів
09:54
У Горлівці знову атакували будівлю окупаційної адміністрації
09:00
В окупованій Горлівці дрон атакував автобус, є поранені
23:00
Головне за день: В Енергодарі підірвали «начальника охорони» ЗАЕС. Армія РФ підходить до центру Торецька
22:35
Вуглецю захоплено. Скільки РФ готова виділити на захоплені регіони у 2025 році – дайджест окупації ►
19:55
Україна завдала удару в районі Донецька: знищено 20 військових, серед них 6 офіцерів КНДР — ЗМІ
усі новини
23:40
У Донецькій області сотні дітей залишаються у зоні активних бойових дій
23:15
Родинське вже три тижні залишається без світла, у місті є проблеми з водою та зв'язком. У чому причина
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
22:52
Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області: шість людей загинули, ще вісім – поранені
22:20
ЗСУ та СБУ уразили базу зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: там були сотні безпілотників
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
19:48
«Ситуація на полі бою створює можливість»: Зеленський заявив про реальний шанс завершити війну не пізніше 2025 року
19:00
Зеленський розповів, коли буде готовий документ із умовами справедливого завершення війни
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
17:53
Російська армія просунулася в Торецьку та біля Вугледару – аналітики
17:39
У Торецьку точаться бої, Сили оборони стримують окупантів — ОТГ «Луганськ»
16:55
Росіяни щодня обстрілюють Костянтинівку: скільки людей залишається у прифронтовому місті
16:20
Пропагандисти РФ заявили про «зникнення» цілої бригади ЗСУ на Покровському напрямку: у Генштабі відповіли
15:59
Литва передасть 13 млн євро на відновлення України
15:35
Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії: обговорили гуманітарне розмінування та реабілітацію дітей
15:17
«Українська правда» заявила про системний тиск з боку Офісу президента
14:57
Бійці НГУ за два тижні знищили 36 танків на Харківському напрямку
14:18
Засідання у форматі «Рамштайн» відкладено, нову дату визначають — ЗМІ
13:37
Рада підтримала перейменування двох міст на Одещині та Миколаївщині
12:58
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинули п'ятеро людей і 32 дістали поранення
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару з урахуванням зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ та СБУ уразили базу зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: там були сотні безпілотників
09 жовтня, 22:20
Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії. Фото: кадр із відео Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії: обговорили гуманітарне розмінування та реабілітацію дітей
09 жовтня, 15:35
За 2 тижні на Харківському напрямку знищено 36 танків. Фото: кадр із відео Бійці НГУ за два тижні знищили 36 танків на Харківському напрямку
09 жовтня, 14:57
Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео Військові ВМС показали момент збиття БпЛА «Шахед»
09 жовтня, 10:15
Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області атакували БпЛА Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області атакували БпЛА
09 жовтня, 07:24
Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: соцмережі Атака на нафтобазу у Феодосії: ЗСУ вдарили по ній ракетами ATACMS, там вибухнула ще одна цистерна
08 жовтня, 22:39
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір