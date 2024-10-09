Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ

Політика



Президент Володимир Зеленський заявив, що у жовтні, листопаді та грудні є шанс зрушити ситуацію у бік миру та довготривалої стабільності. За його словами, ситуація на полі бою створює можливість зробити вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року.



Також він повідомив, що текст Формули миру з усіма умовами для справедливого закінчення війни буде готовим у листопаді.



Засідання у форматі «Рамштайн», яке було заплановане на 12 жовтня, відкладено , нову дату визначають. Раніше президент США Байден і держсекретар Блінкен скасували свої подорожі до Німеччини через загрозу урагану Мілтон.



Суспільство

В окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники замордували до смерті місцевого 45-річного мешканця Володимира Закаблука. Він працював у місцевій філії ТОВ «АТ «Каргілл», що володіє, зокрема, олійноекстракційним заводом у Каховці. Окупанти жорстко катували чоловіка. Це сталося на початку жовтня 2024 року.



Громадянка РФ Ірина Клімова очолила так зване «Управління Федеральної податкової служби з ЛНР». З 1996 по 2023 рік працювала у російських податкових органах. З 2023-го була заступником керівника «УФНС ДНР».



У Костянтинівці на Донеччині залишаються близько 17 800 осіб, серед них — 340 дітей. За останній місяць із міста евакуювалися понад дві тисячі людей.



616 українських дітей досі перебувають у населених пунктах Донецької області, які належать до зони активних бойових дій.



Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін у мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, армія РФ просунулась у місті Торецьк та селищі Цукурине Донецької області. Також окупанти просунулися біля міста Вугледар та селища Золота Нива.



Російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито зникнення 152-ї єгерської бригади ЗСУ разом із командиром під час бойових дій на Покровському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 152-а бригада продовжує виконувати бойові завдання, а заяви про її нібито зникнення безпідставні.



Російська армія обстріляла село Ясна Поляна Донецької області, поранено одну людину.



У ніч проти 9 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли Чорноморськ Одеської області. Поранено п'ятьох осіб, пошкоджено скління та фасад дев'ятиповерхівки.



Вночі російські окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, постраждали двоє медпрацівників.



У Брянській області РФ поблизу міста Карачов було вражено склад із боєприпасами, на якому зберігалися снаряди з КНДР та КАБ. Сили оборони також атакували базу зберігання безпілотників «Шахед» у Краснодарському краї РФ. Там зберігалося близько 400 ударних дронів. На території об'єкта зафіксовано вторинну детонацію.



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