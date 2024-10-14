Російські війська обстріляли Донецьку область: четверо людей загинули, ще троє дістали поранення

Минулої доби, 13 жовтня, росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: двох у Часовому Яру, одного у Званівці та Вишневому. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 3 людини в області за добу дістали поранення: одна людина дістала поранення у Лимані, також по одній людині було травмовано в Покровську та Часовому Яру», - додав він.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи склала 2816 осіб убитими та 6292 - пораненими.
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